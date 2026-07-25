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Kaynak: DHA

Kaza, saat 07.40 sıralarında Nişancı Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü, şoförünün henüz öğrenilemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından trafik levhasına çarptı. Kazada otobüs şoförü ile muavin araçta sıkışırken, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcuların bir kısmı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, durumu daha ciddi olanlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞOFÖR VE MUAVİN ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan otobüs şoförü ile muavin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

'30 VATANDAŞIMIZ AMBULANSLARLA HASTANELERİMİZE SEVK EDİLMİŞTİR'

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkânlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.