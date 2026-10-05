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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Ekim sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi ve Ankara'ya getirilmişti.

28 kişi hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.