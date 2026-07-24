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Kaynak: Haber Merkezi

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G., Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G. gözaltına alınarak Ankara'ya götürülmüştü.

24 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gerçekleştirilen Çankaya Belediyesi operasyonunda, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Böylelikle tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.