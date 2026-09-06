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Kaynak: DHA

Oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden itibaren haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., endişelenerek Kılıç’ın Kağıthane’de yaşadığı eve gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan anahtarla daireye girdi. Eve giren Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde buldu.

Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri ile Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Kılıç’ın yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde eve gelen oyuncunun duvara yaslanarak bir süre asansörü beklediği görüldü.

Asansörün gelmemesi üzerine Kılıç’ın merdivenlere yöneldiği anlar da binanın güvenlik kamerasına yansıdı.