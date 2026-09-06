SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi: Kaçıranlara erken emeklilik geliyor

"2028 Nisan ayında seçimler var. Seçim propagandası olarak bunu sunacaklarını tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu süreçte sadece 9000 günün 7200'e düşürülmesini değil; annelerin doğum borçlanması, ev kadınlarının emeklilik kriterleri, 'vatandaşlık maaşı' adı altındaki sosyal yardımlar ve asgari ücretle ilgili birçok iyileştirmeyi seçim kulvarına girildiği dönemde konuşacağız."