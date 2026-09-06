SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Bağ-Kur'lu küçük esnafın prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e düşürerek 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak düzenlemenin detaylarını açıkladı. Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren düzenlemede "borçsuzluk" şartına dikkat çeken Yılmaz, yasanın hayata geçiş tarihi için 2028 seçimlerini işaret etti.
SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi: Kaçıranlara erken emeklilik geliyor
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 9 binden 7 bin 200'e düşürerek 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak düzenlemenin detaylarını anlattı. Yılmaz tarih vererek şartları sıraladı.Kaynak: Diğer
Sözcü TV ekranlarında milyonlarca Bağ-Kur'luyu yakından ilgilendiren açıklamalara imza atan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, küçük esnafa yönelik hazırlanan yeni emeklilik düzenlemesinin perde arkasını anlattı.
Bakkal, manav, kasap ve terzi gibi esnafı kapsayacak olan yasa teklifiyle, emeklilikte prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e (1800 gün avantaj) düşürülmesi planlanıyor.
Düzenlemenin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) kayıtlı ve belirli bir cironun altındaki "küçük esnafı" kapsayacağını vurgulayan Yılmaz, şirket ortaklarının ise kapsam dışında kalacağının altını çizdi.
Bakkal, manav, kasap, terzi gibi küçük esnaflar 7200 gün avantajından yararlanabilecek.
Anonim ve limited şirket ortakları gibi tüzel kişiliğe sahip "büyük esnaflar" yasa kapsamına alınmayacak.
Bu düzenleme, toplamda yaklaşık 1 milyon esnafı doğrudan ilgilendirecek.
5 yıl erken emeklilik yolunu açacak olan bu indirimin çok önemli bir ön koşulu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, esnafa borç uyarısında bulundu. Yılmaz, “Kamuoyuyla paylaşılan kulis bilgileri doğrultusunda, bu yasa teklifinden faydalanabilmek için Bağ-Kur'a hiç borcunuzun olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Beklenen yasanın meclise ne zaman sunulacağı ve yasalaşacağı yönündeki soruya da yanıt veren SGK Uzmanı, ekonomi yönetiminin ve iktidarın bu düzenlemeyi yaklaşan seçimler için bir koz olarak değerlendireceğini öngördü.
Yasa teklifinin önümüzdeki yıl meclise sunulabileceğini ancak esas etkinin 2028'de görüleceğini belirten Yılmaz, süreci şu sözlerle özetledi:
"2028 Nisan ayında seçimler var. Seçim propagandası olarak bunu sunacaklarını tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu süreçte sadece 9000 günün 7200'e düşürülmesini değil; annelerin doğum borçlanması, ev kadınlarının emeklilik kriterleri, 'vatandaşlık maaşı' adı altındaki sosyal yardımlar ve asgari ücretle ilgili birçok iyileştirmeyi seçim kulvarına girildiği dönemde konuşacağız."