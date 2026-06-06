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Nepalli rehber Dawa Sherpa, herkesin öldü sandığı o 6 günde yaşananları anlattı.



BBC'ye konuşan Sherpa, oksijeni bittiği için geride kalmak zorunda kaldığını söyledi. Sherpa, “Hayatta kalacağımı düşünmüyordum. Bu şekilde öleceğimi sandım” dedi.

Dağda öldüğü varsayılan Dawa Sherpa için Nepal’in başkenti Katmandu’daki ailesi son dini törenlere başlamıştı. Ancak Sherpa, bir temizlik ekibi tarafından Ana Kamp’a doğru “kayarak” inerken fark edildi. Dawa Sherpa, helikopterle Katmandu’daki bir hastaneye kaldırıldı. Sherpa hastanede susuzluk, donma ve kemik kırığı nedeniyle tedavi görüyor.

ÇİKOLATA VE BUZLA HAYATTA KALMIŞ

Sherpa yaşadıklarını şöyle anlattı: “Oksijen bitince yürüyemedim. İlk iki gün hiçbir şey yemedim. Sonra buz çiğnemeye başladım. Dişlerim acıdı. Buzu sert sert çiğnedim.”

Sherpa sonra cebinde çikolatalar bulduğunu ve erişimiş buzdan bir miktar su içmeyi başardığını anlattı.

Dawa Sherpa yavaş yavaş aşağı inmeye çalışırken bir yarığa düştüğünü ve iki buçuk gün burada mahsur kaldığını anlattı.

Ardından bir çığın yarığa kar doldurması, günler sonra ilk kez umutlanmasını sağladı.

Sherpa, “Karın üzerine basarak ayağa kalktım ve yukarı baktım... Oradan çıkabileceğimi hissettim” dedi.

Dışarı tırmanmayı başardıktan sonra yakınlarda halatlar buldu; bu halatlar, dünyanın en yüksek dağından aşağı doğru ilerlemesine yardımcı oldu.

BU SEZON 5 DAĞCI VE 1 REHBER HAYATINI KAYBETTİ

Bu sezon Everest'e tırmanan dağcı ve rehber sayısı 1000'i aşarak rekor kırarken, hükümet 494 tırmanış izni verdi. Yetkililer, bu sezon Everest'te beş dağcı ve rehberin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nisan ayında dev bir buzul kütlesinin rotanın açılmasını geciktirmesi nedeniyle çok sayıda dağcı, dünyanın en yüksek zirvesine giden güzergâhın açılmasını beklerken ana kampta mahsur kaldı.