Hane halkı genellikle Elektrik faturalarını düşürmek için fırın, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi göz önünde olan beyaz eşyaların kullanımını kısıtlamaya odaklanıyor. Ancak enerji uzmanları ve ajansların yürüttüğü son araştırmalar, evdeki asıl "enerji oburunun" mutfaktakiler değil, banyoda sessizce çalışan bir cihaz olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, evlerdeki ana ısıtma sistemlerinden sonra faturayı en çok kabartan cihaz elektrikli su ısıtıcıları (termosifon ve boyler) oldu.

ISITMA SİSTEMLERİNDEN SONRA ZİRVEDE O YER ALIYOR

Ekolojik Geçiş Ajansı (Ademe) tarafından paylaşılan veriler, bir konutun toplam elektrik giderinin ortalama %66’sını doğrudan elektrikli ısıtma sistemlerinin oluşturduğunu gösteriyor. Ancak ısınma kalemi bir kenara bırakıldığında, madalyonun rengi değişiyor. Termosifonlar; fırın, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi yüksek güç harcadığı düşünülen tüm cihazları yıllık bazda geride bırakarak enerji tüketim listesinde ikinci sıraya yerleşiyor.

Termosifonların faturaya bu denli büyük bir yük bindirmesinin arkasında, gün boyunca devam eden "sessiz mesai" yatıyor. Bu cihazlar sadece siz sıcak suyu açtığınızda değil, haznesindeki suyun sıcaklığını günün 24 saati belirli bir seviyede sabit tutabilmek için sürekli devreye girip çıkıyor.

Dört Kişilik Bir Ailenin Tüketim Tablosu Yapılan araştırmalar, kişi başı yıllık ortalama sıcak su tüketim maliyetinin 800 kWh civarında olduğunu gösteriyor. Bu veri ışığında, dört kişilik bir ailenin kullandığı standart bir su tankının yıllık toplam tüketimi ortalama 3.200 kWh seviyelerine kadar ulaşıyor.

FATURAYI YARIYA İNDİRECEK 2 ALTIN KURAL

Enerji uzmanları, termosifonların neden olduğu bu yüksek tüketimi kontrol altına almak ve tasarruf sağlamak için uygulanması kolay iki somut yöntem öneriyor:

1. Sıcaklık Optimizasyonu Yapın

Cihazların sıcaklık ayarını 60 derece ve üzerine çıkarmak, elektrik tüketimini katlayarak artırıyor. Uzmanlar, hem kullanım konforunu korumak hem de durgun suda üreyebilecek Lejyoner hastalığı gibi bakteriyel risklerin önüne geçmek için ideal sıcaklık derecesinin 50 ile 55 derece arasında sabitlenmesini tavsiye ediyor.

2. Rezistanslardaki Kireçlenmeyi Önleyin

Zamanla suyun yapısından kaynaklı olarak cihazın rezistanslarında biriken kireç tabakası, ısı iletimini ciddi oranda engelliyor. Cihaz, kireç kaplı rezistansla suyu ısıtabilmek için normalden çok daha fazla güç ve zaman harcamak zorunda kalıyor. Periyodik bakım ve kireç temizliği yaptırmak, faturada doğrudan düşüş sağlıyor.