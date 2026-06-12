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Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı olayda, bir kişi hayatını kaybederken babası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi üzerinde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İlgili konuttan silah seslerinin yükseldiğini duyan çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden güvenlik ve sağlık birimlerine ihbar etti. Gelen bildirimlerin ardından olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İhbarın yapıldığı ikamete giriş yapan acil sağlık personeli, içeride bulunan şahıslara yönelik ilk tıbbi kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan muayeneler neticesinde, evde bulunan E.S'nin yaşamını yitirdiği kesin olarak tespit edildi. Aynı adreste bulunan ve ağır yaralı olduğu belirlenen babası M.Ş.S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla ivedilikle Siverek Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.