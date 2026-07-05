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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk köyünde, Hasan K.'ye ait ikamette henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yakınında bulunan ormanlık alana sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi, arazöz ve destek personeli yönlendirildi. Orman yangınına karadan yürütülen yoğun müdahalenin yanı sıra, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağlayarak alevlerin önünü kesti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren koordineli ve yoğun çalışmaları neticesinde yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucunda, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.