Evcil hayvan sahipleri için en büyük endişelerden biri olan gizli veya aniden gelişen sağlık sorunlarına erken müdahale etmek adına geliştirilen AI-Tails, görünüşte standart bir mama ve su kabını andırıyor. İsviçre merkezli girişim tarafından hayata geçirilen cihazda otomatik mama dispanseri bulunmazken, tüm sistem kedinin beslenme anındaki sağlık parametrelerini tahlil etmek üzerine kurgulandı.

YAPAY ZEKA VE SENSÖRLERLE ANLIK SAĞLIK ANALİZİ

Cihazın üst kısmında yer alan özel sensörler, kedi mama kabına yaklaştığı anda devreye giriyor. Kedinin yüz ifadelerini ve vücut sıcaklığını anlık olarak tarayan sistem, elde edilen verileri bulut tabanlı algoritmalara aktararak analiz ediyor. Herhangi bir hastalık veya huzursuzluk belirtisi tespit edildiğinde kullanıcılar cihaz üzerindeki mini ekrandan ve mobil uygulamadan anında uyarılıyor. Cihaz aynı zamanda tüketilen mama ve su miktarlarını da takip ediyor.

Kendi kedisini aniden kaybeden kurucusunun kişisel deneyiminden doğan proje, önümüzdeki iki yıl içinde köpekler için uyarlanmış versiyonuyla da pazarda yer alacak.

AI-TAILS FİYATI VE ABONELİK DETAYLARI

Akıllı takip sisteminin satış fiyatı ve kullanım seçenekleri şu şekilde belirlendi:

Sadece Yüz Sensörlü Model: 199 dolar

Ateş Ölçer Dahil Model: 299 dolar

Uygulama Aboneliği: Mini ekrandaki temel veriler ücretsiz sunulurken, mobil uygulama üzerinden detaylı analiz almak isteyen kullanıcılar ilk 6 aydan sonra aylık 21 dolar abonelik ücreti ödüyor.