Katıldığı bir dijital platform yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle nisan ayından bu yana tutuklu bulunan şarkıcı Yusuf Güney, mahkemenin verdiği yeni kararla cezaevinden çıktı. Güney’in yargılanma süreci "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbirleriyle devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Güney’in bir programda "Ayahuska Çayı" hakkında sarf ettiği sözleri incelemeye almıştı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, bahsi geçen çayın içeriğinde bulunan DMT maddesinin Türkiye'de yasaklı maddeler listesinde yer aldığı ve sanatçının bu maddeyi kullanmaya özendirdiği tespit edilmişti.

VİDEO YAYINLADI

Narkotik ekiplerince 9 Nisan tarihinde gözaltına alınan Yusuf Güney, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı, o tarihten bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Avukatlarının itirazı ve dosyadaki yeni değerlendirmeler neticesinde mahkeme, Güney’in tahliyesine karar verdi. Ev hapsi şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı, cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak durumu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından bir video çekip yayınladı. Güney açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Her şey yolunda merak etmeyin, iyiyim evime geldim. 33 günlük bir tutukluluk hali vardı, geçti gitti."