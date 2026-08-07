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Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Şahintepe köyünde İmdat Nasifoğlu'na ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangının etkisiyle iki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.