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Kaynak: AA

İrlanda kamu yayıncısı RTE’den yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılım konusundaki tutumun gelecek yıl için de değişmediği ifade edildi.

Açıklamada, “RTE, Gazze’de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda’nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor.” ifadeleri kullanıldı.

RTE açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze’ye erişiminin hala engelleniyor olmasından duyulan derin endişeyi de vurguladı.

İsrail’in Eurovision katılımcıları arasında yer alması nedeniyle geçen yıl aralarında İrlanda’nın da bulunduğu bir grup ülke yarışmaya katılmama kararı almıştı.