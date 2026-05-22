Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Real Madrid, EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket’i 105-90 mağlup ederek finale yükseldi.

Atina’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Valencia Basket ilk çeyreği 28-26 önde kapatırken, devreye 62-56 geride giren Real Madrid ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı.

MADRID ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta temposunu artıran İspanyol ekibi, son çeyreğe 86-73 üstünlükle girdi ve avantajını maç sonuna kadar koruyarak galibiyete ulaştı.

FİNALDE RAKİP OLYMPIAKOS

Real Madrid, finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İki ekip EuroLeague finalinde daha önce dört kez karşılaşırken, Real Madrid üç kez kupayı kazandı.