Yeniçağ Gazetesi
22 Mayıs 2026 Cuma
Meteoroloji bayramda hava durumunu gün gün açıkladı: Sağanak yağış esir alacak, fırtına uçuracak

Türkiye bugün itibariyle resmen 9 günlük bayram tatiline başladı. Bayram planları için yola koyulan vatandaşlar bayramda hava durumunda bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Bayramda hava genel olarak yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda hava durumunu gün gün açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hafta sonu ve gelecek hafta pazartesi günü Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Arife günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre arife günü yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava etkili olacak.

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayramın 1. günü hava durumu

Bayramın ilk gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü yağış yurt geneline yayılacak

Meteoroloji verilerine göre bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

Birçok ilde gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtiliyor.

Bayramın 3. ve 4. günü hava durumu

Bayramın üçüncü gününde Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan alanlarda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini devam ettirecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram havası

Başkent Ankara'da arife günü çok bulutlu havanın etkili olması, bayram boyunca ise sağanak yağış görülmesi öngörülüyor.

İstanbul'da özellikle bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir'de ise arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

