Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinde 8. kez Dörtlü Final bileti aldı ve üst üste üçüncü kez son dört takım arasına adını yazdırdı.

EuroLeague’de 2017 ve 2025 yıllarında şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Beko, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek organizasyonda unvanını korumak için mücadele edecek.



SON 11 SEZONDA 8. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in müdavimi oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2014-2015 sezonundan bu yana adını 8. kez son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final biletini aldı.

JASİKEVİCİUS'UN YEDİNCİ DÖRTLÜ FİNAL'İ OLACAK

Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez Dörtlü Final sahnesine çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

DÖRTLÜ FİNAL'DE RAKİP OLYMPİAKOS

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibiyle final bileti alabilmek için mücadele edecek.

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

Normal sezonu lider bitiren Olympiakos'un organizasyonda 3 şampiyonluğu bulunuyor.