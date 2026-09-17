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Kaynak: AA

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, ağustos ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,2’ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) ağustos ayına ilişkin enflasyon nihai verilerini açıkladı.

EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON YÜZDE 3,2’YE ÇIKTI

Verilere göre, euro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Bölgede aylık enflasyon ise ağustosta yüzde 0,4 oldu. Geçen yılın ağustos ayında EURO Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu.

Eurostat’ın daha önce açıkladığı öncü verilerde ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,3 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri, öncü tahminin 0,1 puan altında gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4 OLDU

Euro Bölgesi’nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak ölçüldü.

Ağustosta enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 14,3 oldu. Hizmetlerde enflasyon yüzde 3, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,1, enerji dışı sanayi ürünlerinde ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

AB’DE DE ENFLASYON YÜKSELDİ

Avrupa Birliği’nde temmuzda yüzde 3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2’ye yükseldi. AB’de aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayında AB’de yıllık enflasyon yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyordu.

ALMANYA, FRANSA, İTALYA VE İSPANYA’DA ENFLASYON

Ağustos ayında yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,9, Fransa’da yüzde 2,6, İtalya’da yüzde 3,2 ve İspanya’da yüzde 4,6 olarak hesaplandı.