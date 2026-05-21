Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan Han Çadırı önünde yapıldı. Açılış programı, öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle başladı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

BAKAN BAK: GENÇLERİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK

Osman Aşkın Bak da festivalin açılış gününde yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin spora yaptığı yatırımlara dikkat çeken Bakan Bak, festival alanındaki çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum.”

“SPOR ÜLKESİ TÜRKİYE”

Birçok uluslararası organizasyonun Türkiye’de düzenlendiğini vurgulayan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı’nın spora verdiği destek sayesinde Türkiye’nin önemli spor yatırımları gerçekleştirdiğini söyledi.

Bak, “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi, modern stadyumlar, modern yüzme havuzlarıyla her şeyiyle spor ülkesi Türkiye var. Bu nedenle tüm misafirlerimize Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Tüm kültürler burada, mutfaklar burada. Dünya burada.” ifadelerini kullandı.