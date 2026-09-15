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Kaynak: AA

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketinden Etna'nın kül püskürtmesine ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Atmosfere volkanik kül salımı sebebiyle 'B3' ve 'C1' sektörlerinin kapalı kalma süresi uzatıldı. Bunun sonucu olarak; uçuş operasyonları saat 14.30'a (TSİ 15.30) kadar askıya alındı. Yolcuların havaalanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketleriyle kontrol etmeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Etna Yanardağı'nda dün başlayan kül püskürme faaliyeti neticesinde, küllerin yaklaşık 4 kilometre yükselmesi sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı duyurusunda bulunmuştu.

Yanardağdaki yoğun kül salınımı sebebiyle Katanya Havalimanı'nda da iç ve dış hat seferleri askıya alınmış ve gün içinde askıya alma süresi kademeli olarak bu sabaha kadar uzatılmıştı.