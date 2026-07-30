TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Güvenpark'ta şehit yakınları ve gazilerin haykırışını 15 gün sonra duydu. Talepleri dinleyen Akar, "Evinize gidin oturun, provokasyonlara alet olmayın dedi.

"EVİNİZE GİDİN OTURUN"

Hulusi Akar TBMM’de görüştüğü şehit yakınları ve gazilere “Gerçekleri görün, evinize gidin oturun, kendinizi kullandırtmayın. Polemik üretmeye çalışanların aleti, oyuncağı olmayın. Şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapılsa azdır” dedi. Akar, toplantıda yanında oturan ve CHP’den AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi için de “Gece gündüz sizin için çalışıyor” ifadelerini kullandı. Akar, önemli mesafe aldıklarını ve yapılacak iyileştirmelerin kanun teklifi olarak yakında TBMM’ye sunulacağını söyledi

‘GERÇEKLERİ GÖRÜN’

Akar, gazilere “Televizyonlarda açıklama yapan parti temsilcileri polemik üretmek, PR yapmak yerine komisyondaki çalışmalar konusunda bilgi alsın. Bizim önceliğimiz popülist söylemler değil, kalıcı çözümler üretmektir. Herhangi bir şekilde duygusal, objektif olmayan, polemik üretmeye çalışanların aleti, oyuncağı olmayın, gerçekleri görün” diye seslendi.

Görüşmeye katılan ve 2008 yılında 17 şehidin verildiği Aktütün baskınında iki gözünü kaybeden Gaziler Platformu ve Güneydoğu Gaziler Derneği Başkanı Okan Özalp ise Akar’a “Güvenpark’a gelmeden önce bütün makamlara mesaj attık, telefon açtık ama kimseye sesimizi duyuramadık” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Güvenpark'ta gaziler ve şehit er yakınları, özlük haklarının iyileştirmesi için eylem başlatmıştı. 18 gündür devam eden eylemler sırasında gaziler ve er şehit yakınları iktidardan kimseyle görüşemediklerini dile getirmişti.