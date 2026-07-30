Kaynak: İHA

1992 yılında Ardahan lisesinden mezun olan 15 arkadaş, tam 34 yıl sonra düzenlenen anlamlı buluşmada yeniden bir araya geldi. Yıllar sonra aynı ortamda buluşmanın heyecanını yaşayan mezunlar, okul yıllarına ait unutulmaz hatıralarını tazeleyerek hasret giderdi.

Arkadaşlarını toplamak için büyük bir çalışma yapan Yusuf Çelik, 34 yıl geçmesine rağmen yeniden bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hayatımız boyunca kalbimizin bir köşesinde her daim yer tutacak olan hatıraları ve her şeye rağmen koruyup kolladığımız dostlukları yaşadığımız, o unutulmaz lise yıllarının özlemini dindirmek amacıyla bir araya geldik. Okul yıllarındaki anılarımızı, komik anlarımızı yeniden canlandırdık. Oldukça keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşadık. Ben etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mezunlardan Ümit Tırpancı da bu tür buluşmaları geleneksel hale getireceklerini belirterek, "34 yıl sonra mezunlar olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes çok güzel, candan ve cana yakın, halen hep beraberiz, halen okul yıllarında yaptığımız haylazlıkları anlatarak gülebiliyoruz. Ben arkadaşlarımla yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bu tür buluşmaları geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.

Duygusal anların da yaşandığı buluşmada, eski dostluklar yeniden canlanırken, yılların bağları koparamadığı arkadaşlıklar bir kez daha gözler önüne serildi. Samimi sohbetlerin yapıldığı programda, mezunlar birlik ve beraberlik mesajı vererek bu anlamlı buluşmanın geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulundu.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ölümsüzleşen buluşma, katılımcıların uzun yıllar hafızalarında yer edecek güzel hatıralarla sona erdi.