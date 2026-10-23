Marketlerde rafta yazan fiyatın kasada daha yüksek okutulması, tüketicilerin en sık yaşadığı mağduriyetlerden biri. Son olarak Ankara Çankaya’da bir markette rafta 36 TL yazan 5 litrelik suyun kasada 57,50 TL çıktığını söyleyen bir vatandaşın tepkisi, konuyu yeniden gündeme taşıdı.



Etikette farklı, kasada farklı fiyatla karşılaşan tüketicinin ise kanunla güvence altına alınmış net bir hakkı var.





Etiket ile kasa fiyatı farklıysa hangisi ödenir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne göre, etikette yazan fiyat ile kasa fiyatı arasında fark varsa tüketicinin lehine olan fiyat uygulanır. Yani rafta 36 TL yazan bir ürün kasada 57,50 TL’den okutulursa, tüketici 36 TL ödeme hakkına sahiptir.

Fiyat artışlarının sık yaşandığı dönemlerde etiketlerin güncellenmemesi bu farkın en yaygın nedeni olarak gösteriliyor. Ancak kanun açısından bu bir gerekçe değil. Etiketi güncel tutmak işletmenin sorumluluğunda.

Market düşük fiyatı kabul etmezse ne olur?

Kasada etiketteki fiyatın uygulanmasını isteyen tüketicinin talebi reddedilirse, tüketici farkı ödeyip daha sonra hakkını arayabilir. Tüketici örgütlerine göre etiketin fotoğrafı ve kasa fişiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran tüketiciye aradaki fark iade ediliyor.

Etikette farklı, kasada farklı fiyatın cezası ne kadar?

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı için güncellediği idari para cezalarına göre, fiyat etiketi kurallarına uymayan işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL ceza kesiliyor. Ceza ürün başına uygulandığından, etiketleri güncel olmayan bir reyonda toplam tutar kısa sürede yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

Bakanlık, 2026'nın ilk dört ayında yaklaşık 170 bin firma ile 21,1 milyon ürünü denetlediğini ve tüketici işlemleri, fahiş fiyat ve stokçuluk başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplam 1,1 milyar TL idari para cezası uyguladığını açıklamıştı.

Kasada farklı fiyatla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?

*Etiketin fotoğrafını çekin. Ürün ile fiyat etiketinin aynı karede göründüğü fotoğraf en güçlü kanıttır.



* Kasada düşük fiyatı talep edin.

Kanun gereği etiketteki fiyatın uygulanmasını isteyebilirsiniz.



*Fişinizi saklayın. Farkı ödemek zorunda kaldıysanız fiş, başvurunuzun temel belgesidir.



*Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun. e-Devlet üzerinden TÜBİS’e ücretsiz başvuru yapabilirsiniz.



2026'da 186 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli.

Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirin. Etiket ihlallerini ALO 175 Tüketici Hattı ya da il müdürlüğü üzerinden bildirerek işletmenin denetlenmesini sağlayabilirsiniz.









İndirimli ürünlerde de aynı kural geçerli

İndirim etiketinde yazan fiyatın kasaya yansımaması da aynı kapsamda değerlendiriliyor. Yönetmeliğe göre indirimli satılan ürünün etiketinde hem indirimli fiyat hem de indirimden önceki fiyat gösterilmek zorunda. Kasada indirimin uygulanmaması halinde tüketici yine etiketteki düşük fiyatı talep edebilir.