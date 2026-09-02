Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önde gelen alüminyum üreticilerinden Eti Alüminyum, uzay ve havacılık sanayisi için stratejik ürün olan alüminyum lityum üretiminde yatırım kararı aldı.

Dünyada sadece ABD, Rusya, Çin ve Fransa olmak üzere 4 ülkede üretilebilen alüminyum lityumu Türkiye'de üretecek olan Eti Alüminyum, 30 milyon dolarlık yatırımla yeni bir döküm hattı kuruyor.

ÜRETİM, 2028'DE BAŞLAYACAK.

Yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri üreterek, ülkenin üretim gücünün daha da ileriye taşınmasına destek olduklarını kaydeden Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, üretimin 2028 yılında başlayacağını ifade etti.

Uçak gövdeleri, kanat kirişleri ve roket bileşenleri gibi kritik yapısal parçaların üretiminde kullanıldığına dikkat çeken Bayraktar, şu anda sadece ABD, Rusya, Çin ve Fransa'da ürettiğini söyledi. Bayraktar, "Biz üretime başladığımızda Türkiye de bu ülkeler arasına katılacak" dedi.