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Kaynak: DHA

Gonca Uzhan isimli yurttaş, 9 Haziran tarihinde estetik ameliyat olmak için Muratpaşa ilçesinde, Dr. A.S.'nin kliniğine başvurdu. Uzhan'a burada gıdı liposuction ve endolifting lazer işlemleri uygulandı.

Dava dilekçesine göre işlemden yaklaşık 1-2 saat sonra Uzhan'ın boyun bölgesinde şişlik, morarma ve kanama başladı, ardından nefes almakta güçlük çekti.

'NEFES ALAMIYORUM'

Uzhan'ın işlem sonrasında Dr. A.S. ve kliniğiyle yaptığı belirtilen WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına eklendi.

Ekran görüntülerinde Uzhan'ın boynundaki şişlik ve morarmayı gösteren fotoğrafları gönderdiği, saat 17.16'da, "Hocam çok şişiyor patlayacak gibi." ve "Bandajı açmasam nefes alamıyorum." şeklinde mesajlar yazdığı fark edildi.

Diğer ekran görüntüsünde ise Uzhan'ın boynundaki morluk ve kanama görülürken, doktorla sesli ve görüntülü görüşmeler yapıldığına ilişkin kayıtlar yer aldı.

Dava dilekçesinde de Uzhan'ın işlem sonrasında kanamanın devam ettiğini ve nefes almakta zorlandığını WhatsApp üzerinden bildirdiği kaydedildi.

ACİL SERVİSE BAŞVURDU

Şikayetçi ifade tutanağı ve dava dilekçesindeki anlatıma göre durumu ağırlaşan Uzhan, eşi tarafından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dava dilekçesinde, Uzhan'ın kliniğe dönmek yerine hastanenin acil servisine başvurduğu, burada hematom sebebiyle cerrahi müdahale gerçekleştirildiği, hava yolunun güvence altına alınması amacıyla trakeostomi uygulandığı ve yoğun bakım tedavisine alındığı ifade edildi.

Antalya Şehir Hastanesi'nin 11 sayfalık epikriz ve tedavi evrakında Uzhan'ın başvuru sebebi, liposuction ve endolifting lazer operasyonu sonrasında gelişen hematom ve nefes almada güçlük olarak kayıtlara geçti.

Hastane kayıtlarında boyun bölgesindeki hematom nedeniyle hava yolu güvenliğine yönelik müdahaleler ile cerrahi süreç ayrıntılı şekilde yer aldı.

DRENAJ OPERASYONU UYGULANDI

Epikriz dosyasındaki ameliyat notunda da Uzhan'a boyun hematomu drenaj operasyonu uygulandığı ve acil trakeostomi açıldığı belirtildi.

Hastane kayıtları, Uzhan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü de ortaya koydu.

Dava dilekçesinde bu süreç, "acil trakeostomi, entübasyon, dört günlük yoğun bakım süreci ve cerrahi hematom boşaltılması" şeklinde aktarıldı.

Tedavisinin ardından Dr. A.S.'den şikayetçi olan Uzhan'ın başvurusu üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Uzhan'ın 24 Temmuz'da polis merkezinde alınan ifade tutanağında olay, taksirle yaralama olarak yer aldı.

Uzhan ifadesinde işlemden sonra boynunun hızla şişmeye başladığını, kanama ve nefes darlığı yaşadığını, Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını anlattı.

Uzhan ayrıca yüzünde sinir hasarı ve his kaybı, saçkıran ve saç kaybı yaşadığı, akciğerinin söndüğü iddiasıyla Dr. A.S.'den şikayetçi oldu.

Uzhan, Dr. A.S. ve işlemin gerçekleştirildiği klinik hakkında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

Gonca Uzhan, avukatı aracılığıyla Antalya Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde Dr. A.S. hakkında tazminat davası da açtı.

28 Ağustos tarihli dava dilekçesinde, 60 bin lira işlem bedelinin iadesi, şimdilik toplam 4 bin lira tedavi gideri, kazanç kaybı, gelecekteki zorunlu tedavi giderleri ve diğer maddi zararlar ile 5 milyon lira manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 64 bin liratalep edildi.

Dava dilekçesinde, işlemin gerçekleştirildiği kliniğin fiziki koşullarına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. İşlem yapılan odanın kapısının açık olduğu, başka kişilerin odaya girip çıktığı ve işlem sırasında Dr. A.S.'nin telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü.

'SUÇUM VARSA HUKUK KARARINI VERİR'

Dr. A.S. ise hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma için savcılığın, Sağlık İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirterek, "İl Sağlık da araştırıyor, birincisi 'Bu doktorun bu işi yapma yetkisi var mı?', ikincisi 'Bu doktorun bu işte bir suçu, hatası var mı' diye. Çok şükür, yetkimiz var, hatamız da yok. Bu işlem, olabilecek bir şey. Yani damar yolu açıyorsanız kolunuzdan kan gelebilir. Bunun gibi bir şey." dedi.

"Söylediği gibi bir kanama değil, küçücük bir kanama, yüzeysel bir kanama ve durmuş şeklinde tomografisinde raporlanmış." diyen doktor, "Bunlar benden 4-5 milyon para istedi. 'Ya bu parayı vereceksin, ya da iş yaptırtmayacağız. Gerekirse sosyal medya, görsel medyada her türlü yola başvuracağız' dediler" ifadelerini kullandı.

Gonca Uzhan'ın eşinin ise hastalarına, diğer kişilere yazmaya başladığını ileri süren Dr. A.S. ise "Ben de şimdi onlarla ilgili yasal yollara başvuru yapacağım. Ben doktorum, bazen basit bir ilaçla bile alerjiden ölebiliyor insanlar. Varsa benim bir suçum, hukuk kararını verir." ifadelerini kullandı.