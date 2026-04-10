Hamileliğini sonlandırmak için bir kliniğe giden Nisan, Eşref’le telefonda konuştuğu sırada hayatının en sarsıcı anlarından birini yaşadı.

İkili arasında ebeveynlik üzerine duygusal bir sohbet sürerken, Eşref’in kullandığı araç aniden bir kamyonun çarpmasıyla savruldu. Araç takla atarken telefon hattı kesildi ve Eşref’ten bir daha ses gelmedi. Bu anlar, hem Nisan’ı hem de izleyicileri büyük bir belirsizliğin içine sürükledi.

KADİR BABA GÜNDEME DAMGA VURDU

Görkem Sevindik’in hayat verdiği Kadir Baba karakteri, özellikle Filistin paylaşımı sonrası uluslararası ölçekte dikkat çekmeye devam ederken, son bölümdeki performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ölü Yaşar’ın son hamlesiyle Kenan’la yüzleşmek zorunda kalan Kadir Baba, sosyal medyada büyük destek gördü. İzleyiciler, karaktere sahip çıkarak yoğun şekilde destek mesajları paylaştı.

GÜLÜMSER GERİ DÖNDÜ, DENGELER DEĞİŞTİ

Eşref’in, İhtiyar’ın kızını dünyaya getiren ve öldüğü sanılan Gülümser’in aslında hayatta olduğunu öğrenmesi, hikâyenin seyrini tamamen değiştirdi. Gizemli şekilde ortaya çıkan Gülümser’in Nisan’la yollarının kesişmesi ise yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına giren dizi için izleyiciler, yeni bölümde yaşanabilecek gelişmeleri tartışmaya başladı.

TİMSB Productions imzalı yapım, her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.