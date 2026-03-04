Nisan’ın itiraf niteliğindeki, “Sen bana aşık olacaktın. Sonra da o sana benim muhbir olduğumu söyleyecekti. Senin acı çekmeni istiyordu” sözleri bile Eşref’in içindeki fırtınayı dindirmeye yetmedi. Tanıtım boyunca verilen her detay, yaklaşan büyük hesaplaşmanın ve sarsıcı gelişmelerin habercisi oldu.

“BENİM YOLUM ARTIK ÇIKMAZ SOKAK”

Fragmanın ilk bölümünde duygusal yüzleşme öne çıkarken, devamında tempo bir anda yükseldi. Adliyeden kaçan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Eşref Tek için özel harekât düğmeye bastı.

“Eşref Tek, teslim ol! Etrafın sarıldı. Silahını bırak ve dışarı çık!” anonsuna karşılık Eşref’in silahındaki son mermilere kadar ateş etmesi, onun geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini gözler önüne serdi. “Benim yolum artık çıkmaz sokak. Ben hapishaneye, sen de kendine yeni bir hayat kur” sözleri ise yalnızca Nisan’ı değil, ekran başındakileri de derinden etkiledi.

TİMS&B imzası taşıyan dizi, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.