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Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i ilk kez aynı projede buluşturan ve sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Eşref Rüya, yalnızca 6 bölüm sürebildi. Erken final kararı sonrası ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Birsen Altuntaş'ın açıklamaları kulislerde konuşulanları yeniden gündeme taşıdı.

BİRBİRLERİYLE ANLAŞAMADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Altuntaş'ın iddiasına göre, dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in set dışında güçlü bir iletişim kuramadığı öne sürüldü. Gazeteci, iki oyuncunun birbirleriyle iyi anlaşamadığını belirterek, bu durumun set atmosferini de olumsuz etkilediğini iddia etti.

ASIL UNSUR MALİ ANLAŞMAZLIK MI?

Öte yandan dizinin sona ermesinde asıl belirleyici unsurun mali anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. İddiaya göre yapım şirketi, projenin devamı için kanaldan 13 bölüm yerine 26 bölümlük yayın garantisi talep etti. Kanal yönetiminin bu isteği kabul etmemesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

FİNAL KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Yaşanan anlaşmazlığın ardından dizinin 6. bölüm reytinglerinin beklentilerin altında kalması da final kararını hızlandırdı. İddialara göre düşük izlenme oranları, yapımcı ve kanal arasındaki krizin çözülmesini zorlaştırırken, proje için erken final kararı kaçınılmaz hale geldi.

Resmî makamlardan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Birsen Altuntaş'ın kulis bilgileri magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.