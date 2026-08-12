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RTÜK, ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında yer alan bir olayda DNA testi konusunu incelemeye aldı. Kurul, yayının çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğuna karar vererek kanala yüzde 1 oranında (yaklaşık 8 milyon lira) idari para cezası kesti.

TURKUVAZ MEDYA GRUBUNDAN TEPKİ

Ceza kararının ardından Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber, Sabah ve Takvim gibi yayın organları, internet siteleri üzerinden tepkilerini dile getirdi. Habere kaynaklık eden bu mecralar, dijital platformlardaki denetimsizliğe dikkat çekerek, geleneksel medyaya uygulanan yaptırımların eşitsizlik yarattığını savundu. Yapılan haberlerde, televizyon kanallarının sıkı kurallara ve vergilere tabi olduğu, sosyal medyanın ise denetimden uzak kaldığı vurgulandı.

SELMAN ÖĞÜT'TEN AHLAK TERÖRÜ ÇIKIŞI

Turkuvaz Medya'nın bu tepkilerine, Akit TV yorumcularından Prof. Dr. Selman Öğüt sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Öğüt, grubun haber görsellerini paylaşarak, "Turkuvaz Medya'nın ahlak terörüne devlet dur dedi!" ifadelerini kullandı ve yayın organlarına sert eleştiriler yöneltti.



TURKUVAZ SESİZ Mİ KALACAK?



Selman Öğüt'ün bu tepkisine Turkuvaz Medya'dan henüz bir yanıt gelmedi.