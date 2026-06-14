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Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025 tarihinde evlenmişti. İstanbul'daki Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Erol, zarif gelinliği ve şıklığıyla davetlilerden tam not almıştı.

Evliliklerinin ardından bebek müjdesi veren çift, hamilelik sürecini de zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Düzenledikleri cinsiyet partisinde bebeklerinin erkek olacağını açıklayan çift, heyecanlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Eda Erol, tercih ettiği suda doğum yöntemiyle oğlunu dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde gerçekleşen doğumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erol, oğullarına "Baran" adını verdiklerini duyurarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.