Kaynak: AA / İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 28 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 49 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 64 şüpheliye işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 56 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 22,52 gram metamfetamin, bin 124 adet sentetik ecza hapı, 35,39 gram esrar, 2,19 gram bonzai hammadde, 324,56 gram bonzai, 2,51 gram skunk, 3 adet hassas terazi, 1,34 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği belirtildi.