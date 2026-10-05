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Kaynak: İHA

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucu ve kaçak tütünle mücadele kapsamında 5 ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüphelinin üzeri, eşyaları, araçları, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 gram metamfetamin, 12 sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde emdirilmiş 1 parça peçete bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 lira nakit paraya el konuldu.

Aramalarda bunların yanı sıra 18,7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 doldurulmuş kaçak sigara ve 12 filtreli makaron sarım makinesi ele geçirildi. İncelenmek üzere 2 cep telefonuna da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adli işlemler için adliyeye sevk edildi.