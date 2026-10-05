Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucu ve kaçak tütünle mücadele kapsamında 5 ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüphelinin üzeri, eşyaları, araçları, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 gram metamfetamin, 12 sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde emdirilmiş 1 parça peçete bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 lira nakit paraya el konuldu.

Karabük'te jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Resim : 1

Aramalarda bunların yanı sıra 18,7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 doldurulmuş kaçak sigara ve 12 filtreli makaron sarım makinesi ele geçirildi. İncelenmek üzere 2 cep telefonuna da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adli işlemler için adliyeye sevk edildi.