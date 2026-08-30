Kaynak: İHA

Eskişehir'de Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta zamanla derinleşen yol çukuru, mahallede ulaşımı çileye dönüştürdü. Sokak yapısının dar olması nedeniyle sürücülerin çukurdan kaçınmakta güçlük çektiğini aktaran mahalleliler, olası kazaların ve araç hasarlarının önüne geçmek adına çareyi çukuru eski bir halıyla kapatmakta buldu.

Geçici çözümlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken çevre sakinleri, belediye ekiplerinin sokakta kapsamlı bir bakım ve onarım faaliyeti yürüterek sorunu kalıcı olarak çözmesini talep ediyor.

Bölgedeki yolların elverişsiz şartlarından ve dar sokaklardan yakınan mahalle sakinlerinden Muhammed Ahmed, araçların geçiş esnasında sarsıldığını belirterek, "Yollar pek iyi değil. Yolu yapsınlar, böyle olmaz. Yol çok kötü durumda, çöp halinde oldu. Arabalar geçerken zorluk yaşıyor çünkü sokaklar geniş değil, açık değil, dar dar sokaklar. Bu çukuru da yapsınlar. Arabalar geçince yukarıya zıplıyor, altı kırılabilir. Allah korusun kaza da olabilir, her şey olabilir" ifadelerini kullandı.