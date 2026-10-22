Eskişehir'de asgari ücretli işçinin lüks otomobil tutkusu dikkat çekti. 33 yaşındaki Velat Ceylan, 12 yıldız hayalini kurduğu otomobile kavuşmak için çeşitli fedakarlıklar yaptığı belirtti.

Aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini ve başka bir gelirinin bulunmadığını söyleyen Ceylan, Türkiye'deki piyasa değerinin 8 ila 9 milyon lira arasında olduğunu belirttiği otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya satın aldı.

5.7 litrelik V8 HEMI motora sahip otomobilini günlük yaşamında da kullanan Ceylan, yüksek masrafları karşılayabilmek için arkadaşlarıyla aynı evde kaldığını ve yemek harcamalarını azalttığını anlattı.

'GENELDE YEMEKTEN KISIYORUM'

Otomobil tutkusunun hayatındaki pek çok harcamadan fedakarlık yapmasını gerektirdiğini belirten Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum." ifadelerini kullandı.

Genelde yemek harcamalarından kıstığını ifade eden Ceylan, "Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkanı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

'12 SENEDİR VAR OLAN HAYALİMDİ'

Aracını Irak'tan satın aldığını anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diyerek hayalini gerçekleştirmesinin kendisi için ne anlam ifade ettiğini paylaştı.

'BENİ ÇOK VARLIKLI ZANNEDİYORLAR'

Lüks otomobili nedeniyle çevresindeki insanların kendisini zengin sandığını ifade eden Ceylan aslında inşaat sektöründe çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Halbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.

Otomobilinin bakım masraflarını da kendi imkanlarıyla daha uygun fiyatlara karşılamaya çalıştığını belirten Ceylan, tüm ekonomik zorluklara rağmen 12 yıllık hayalinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.