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Kaynak: İHA

Eskişehir çevreyolunun Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, bir scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli seyri dikkat çekti.

Kask ve herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görülen sürücünün, akan trafiğin sağ şeridinde otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerlediği görüldü. Araçların yoğun olduğu yolda scooter kullanan kişinin bu şekilde seyretmesi, çevredeki sürücülerin de dikkatini çekti.

Bir süre çevreyolunda ilerleyen scooter sürücüsü, daha sonra Fevziçakmak Mahallesi istikametine yönelerek ana arterden ayrıldı.

Görüntülere yansıyan tehlikeli yolculuk, yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergâhlarda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.