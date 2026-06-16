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Kaynak: DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafede oturan iş insanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan 16 yaşındaki şüphelinin, Telegram üzerinden ulaştığı kişiler tarafından para karşılığında saldırı için yönlendirildiğini söylediği iddia edildi.

Olay, 13 Haziran'da Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre galericilik yapan iş insanı Barış A., kafede oturduğu sırada yanına gelen gençle kısa süre sohbet etti. Şüphelinin bir süre sonra yeniden dönerek yanında taşıdığı silahla Barış A.'nın bacağına ateş açtığı belirtildi.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli E.T. ile ona araçla yardım ettiği öne sürülen İdris Ü., polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

İFADESİNDEKİ İDDİA DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde E.T.'nin, Telegram'da yer alan "infaz grubu" isimli bir kanala katıldığını ve burada tanımadığı kişiler tarafından kendisine ulaşıldığını söylediği öne sürüldü.

Şüphelinin, İstanbul'da bir kişiyi vurması karşılığında 200 bin lira teklif edildiğini, maddi sıkıntıları nedeniyle bu teklifi kabul ettiğini ifade ettiği iddia edildi.