Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAHRETTİN ALTUN'A VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vatikan Büyükelçiliğine Fahrettin Altun atandı.

Diğer atamalar ise şu şekilde:

Buna göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.