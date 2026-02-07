Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurulması ile ilk başkan görevine getirilen Fahrettin Altun, tenzili rütbe ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na getirilmişti. Altun için yeni bir iddia ortaya atıldı. Altun'un Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanacağı iddia edildi.

BAKANLIK KAYNAKLARI YALANLAMADI

Turkey in Depth'in haftalık bülteninde yer alan haberde, diplomatik kaynaklardaki bilgiye göre; Fahrettin Altun'un Türkiye’nin Vatikan büyükelçisi olarak atanmasının beklendiğini öne sürüldü. Konuya dair konuşma yetkisi olan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Turkey in Depth'e konuştu. Yetkilinin yaptığı açıklamada Altun’un atanması için Vatikan’dan onay talep edildiği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

ERDOĞAN GÖREVE GETİRDİ VE ALDI

24 Temmuz 2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaldırılmıştı.

Onun yerine özellikle kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanlarını da kapsayan cumhurbaşkanlığına bağlı olarak İletişim Başkanlığı kurulmuştu. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın ilk başkanı olarak göreve getirildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Altun’u 2025 Temmuz ayında görevden almıştı. Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığına atanırken, Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti.