Türkiye’den düşmanı yerle bir edecek yeni teknoloji: Ejderha

DÖRT FARKLI SENARYODA TAM BAŞARI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve güvenlik birimlerinden temsilcilerin katıldığı demoda EJDERHA, yüzlerce metre mesafedeki tehditleri etkisiz hale getirdi. Çoklu dron tehdidi senaryosunda aynı anda üç adet FPV dronu saniyeler içinde etkisiz hale getiren sistem, farklı açılardan gelen kablolu ve kablosuz hava araçlarını da başarıyla etkisiz hale getirdi.

Donanımsal imha yeteneğini de kanıtlayan EJDERHA, Mugin motoruna, Talon kanat ve pal servo motorlarına karşı fiziksel devre hasarı vererek etkinliğini ortaya çıkardı. Sistemin, Türkiye'nin çevresindeki güvenlik risklerine karşı caydırıcı bir güç olarak bu sene içinde sahada yerini alması bekleniyor.