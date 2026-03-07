Türkiye'nin katmanlı hava savunma doktrini Çelik Kubbe, ASELSAN tarafından yapılan yerli ve milli sistemlerle kuvvetlenmeyi sürdürüyor.
Türkiye’den düşmanı yerle bir edecek yeni teknoloji: Ejderha
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, menzili sır gibi saklanan EJDERHA sisteminin İHA sürülerini saf dışı bıraktığını ifade etti.Derleyen: Baran Yalçın
Çelik Kubbe'nin en stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi, yapılan yetenek gösteriminde İHA sürülerini saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.
BU SENE KULLANIMA SUNULACAK
Yönlendirilmiş Enerji Silahları (YES) teknolojisiyle hava savunmasında yeni bir boyuta geçildiğini ifade eden yetkililer, sistemin düşük adetli seri üretim aşamasına geldiğini ifade etti.
ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde yapılan testlerde EJDERHA'nın farklı senaryolarda sergilediği üstün performansa vurgu yapan Akyol, "Sistemin bu yıl içerisinde operasyonel kullanıma sunulması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
"IŞIK HIZINDA MÜDAHALE"
Geleneksel mühimmatlı sistemlerin aksine elektromanyetik dalgalar paylaşarak hedefteki elektronik devrelere doğrudan zarar veren EJDERHA'nın avantajlarından bahseden uzmanlar, ışık hızında müdahaleye dikkat çekti.
Elektromanyetik dalgaların hızı sayesinde hedefteki İHA'nın manevra gerçekleştirerek kurtulma şansının bulunmadığını vurgulayan yetkililer, konuya "Işık hızında hareket eden dalgalar karşısında hedefin kaçışı mümkün değil." sözleriyle işaret etti.
DÖRT FARKLI SENARYODA TAM BAŞARI
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve güvenlik birimlerinden temsilcilerin katıldığı demoda EJDERHA, yüzlerce metre mesafedeki tehditleri etkisiz hale getirdi. Çoklu dron tehdidi senaryosunda aynı anda üç adet FPV dronu saniyeler içinde etkisiz hale getiren sistem, farklı açılardan gelen kablolu ve kablosuz hava araçlarını da başarıyla etkisiz hale getirdi.
Donanımsal imha yeteneğini de kanıtlayan EJDERHA, Mugin motoruna, Talon kanat ve pal servo motorlarına karşı fiziksel devre hasarı vererek etkinliğini ortaya çıkardı. Sistemin, Türkiye'nin çevresindeki güvenlik risklerine karşı caydırıcı bir güç olarak bu sene içinde sahada yerini alması bekleniyor.