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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmedeki karşılıklı fesih maddesinin kullanıldığı belirtilirken, Pereira'nın teknik ekibinde yer alan Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop ve Pedro Lopes'in de görevlerinden ayrıldığı ifade edildi.

E-POSTAYLA BİLDİRİLDİ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre ise Vitor Pereira, görevine son verildiğini sözleşmesindeki fesih maddesinin süresi dolmadan yalnızca iki dakika önce öğrendi.

Portekizli teknik adama, gece saat 23.58'de gönderilen e-postayla kulübün fesih maddesini yürürlüğe koyduğu bildirildi. Bu gelişme futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

YERİNE OLIVER GLASNER GELİYOR

Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevine ise Oliver Glasner'i getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin Avusturyalı çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.