SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını kuruşu kuruşuna açıkladı: Dikkat çeken kök aylık detayı

"Sorun Sadece 20 Bin Lira Alanları Değil, Milyonlarca Dul Ve Yetimi De Vuruyor!"

Sistemdeki adaletsizliğin ulaştığı boyutları ve dul-yetim maaşı alanların yaşadığı mağduriyeti aktaran Erdursun, tehlikenin büyüklüğüne şu sözlerle dikkat çekti: "Bugün en düşük emekli aylığı 20 bin liraya tamamlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar, hisseleri oranında bu tutarın da altında aylık alabiliyor.