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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade ortaya koyduğunu belirterek, bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD’nin Suriye politikasına da değinen Fidan, Trump’ın ikinci döneminde YPG’ye verilen desteğe ilişkin yaklaşımın değiştiğini ve bunun Türkiye-ABD ilişkilerine olumlu yansıdığını ifade etti.

Obama döneminde başlayan sürece atıfta bulunan Fidan, “DEAŞ’a karşı mücadeleye evrilen süreçte YPG’nin desteklenmesi Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturuyordu. Trump’ın ikinci döneminde bu politikanın resmi olarak terk edilmesiyle en büyük sorun alanı ortadan kalktı.” dedi.

CAATSA yaptırımlarına ilişkin konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bu yaptırımların kaldırılması yönünde güçlü bir irade bulunduğunu vurgulayarak, “Bu yönde yürüyen çalışmalar var, süreç ilerledikçe kamuoyu da görecek.” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi sürecine dikkat çeken Fidan, idari düzeyde bir sorun olmadığını belirterek, sürecin yasama boyutunun takip edildiğini söyledi.

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Fidan, iki ülke arasında ilişkileri koparma gerektirecek bir durum olmadığını, anlaşmazlıkların ise açık şekilde konuşularak yönetildiğini ifade etti.