EVLAT HASRETİYLE KURULAN SOFRADAN VAHŞET ÇIKTI!

Antalya'da geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen Hanım Biçer cinayetinde kan donduran ayrıntılar, davanın duruşmasında ortaya çıktı. Eski eşi Hızır Çelik tarafından eşarbıyla boğularak katledilen 2 çocuk annesi Biçer'in, ölüme nasıl bir umutla gittiği ağabeyinin ifadeleriyle gün yüzüne çıktı.

"ÇOCUKLARI GELECEK DİYE DOLABI DOLDURMUŞTU"

Duruşmada söz alan acılı ağabey Resul Biçer, kardeşinin katil tarafından çocuklarıyla kandırıldığını anlattı. Ağabey Biçer, "Bir şekilde kardeşime ulaşmış. 'Gel, çocukları vereceğiz' demiş. Olay gecesinin ertesi günü çocukları vereceğini söylemiş. Kardeşim, çocuklarının geleceğini zannederek dolaba onların sevdiği yiyeceklerden koymuş” dedi.

KATİLDEN "GÖZÜM KARARDI" SAVUNMASI

Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hızır Çelik ise mahkemede suçunu itiraf ederken klasikleşmiş savunmalara sığındı. Çelik, tartışma sırasında "Gözüm karardı, çok birikmiştim" diyerek kendini savundu. Cinayetin ardından eşinin telefonunu alıp şifresini kıramadığı için dereye attığını itiraf eden sanık, olaydan sonra çocuklarının yanına gidip ağladığını iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri, sanığın soğukkanlılığını bir kez daha kanıtladı. Görüntülerde, ikilinin birlikte eve girdiği, ancak saatler sonra Hızır Çelik’in evden tek başına çıktığı ve arkasına bakarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Kamuoyu, evlat sevgisi suistimal edilerek katledilen genç kadının davasında adaletin yerini bulmasını bekliyor.