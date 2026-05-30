Ünlü televizyon programcısı, yorumcu ve haber sunucusu Reha Muhtar, Bodrum’da hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eski eşi oyuncu Deniz Uğur’dan geldi.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Çanakkale'den Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirterek destek mesajları için teşekkür etti.

KALP YETMEZLİĞİ TANISI

Uğur paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu aktarıldı.