Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Denizolgun'un özel doktoru olduğu öne sürülen Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklanan Demirkol hakkındaki iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Nurettin Demirkol'un ifadeleri ile olay günü elde edilen deliller arasındaki çelişkilere yer verildi.

POLİSLERİ KENDİSİNİN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Demirkol'un soruşturma aşamasında verdiği ifadede olay günü polisleri kimin aradığını bilmediğini söylediği belirtildi. Ancak 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı ve olay yerine gelen polis memurunun beyanına göre polisleri arayan kişinin Demirkol olduğu kaydedildi.

Demirkol'un kendisini olay yerine gelen polis memuruna, olay yeri inceleme görevlisine ve 155 Acil Çağrı Merkezi'ne Denizolgun'un özel doktoru olarak tanıttığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca Demirkol'un Denizolgun'un yüzünde kan görmediğini söylemesine rağmen ölü muayene tutanağında ağzından kan sızdığını belirttiği ifade edildi.

HTS KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

İddianamede yer alan bir diğer ayrıntı ise HTS kayıtları oldu. Olay günü Kısıklı'daki ikametinde bulunduğunu söyleyen Demirkol'un, telefon kayıtlarına göre Kısıklı'da bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Demirkol'un çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylediği, ancak olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık ifadelerine göre Hilmi Tuna Kuriş ile Alihan Kuriş'in de olay yerinde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin olay yerinde başka kişilerin bulunduğunu bilmemesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu değerlendirmesine de yer verildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nurettin Demirkol'un "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.