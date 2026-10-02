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Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında kamu davası açıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Denizolgun’un özel doktoru N.D. hakkında “yalan tanıklık” suçundan dava açıldığını duyurdu. N.D.’nin tutuklu olduğu belirtildi.

ATK GÖREVLİLERİ HAKKINDA DAVA

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında ise “belgede sahtecilik” suçlamasıyla kamu davası açıldı.

A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında da “suç delillerini yok etme” suçundan dava açıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüpheli ölüm iddiasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini kaydetti.

CEP TELEFONUNUN YOK EDİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturmada Denizolgun’un hayatını kaybettiği sırada üzerinde bulunan cep telefonu da dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.

Ölü muayenesinin ardından tereke hakimliği aracılığıyla teslim edildiği belirtilen telefonun, Alihan Kuriş’in annesi Gülderen ile kardeşi Hilmi Tuna tarafından yok edildiği iddiasıyla da kamu davası açıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümü ve o dönem gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğu yönündeki iddia ve şikayetlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine 19 Ağustos 2026’da İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Denizolgun’un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Soruşturmada 2016 yılında gerçekleştirilen otopsinin video kayıtları da yeniden incelemeye alınmıştı. Adli Tıp uzmanı tarafından görüntüler üzerinden hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiği açıklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.