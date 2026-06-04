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Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyü ile Hüyüklü kasabası arasındaki yolda trajik bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurusarı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Ramazan Şen, eşini yolcu etmek üzere 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle Hüyüklü kasabasına doğru yola çıktı.

KÖYÜNE 1 KİLOMETRE KALA KONTROLDEN ÇIKTI

Eşini kasabada uğurladıktan sonra tek başına Kurusarı köyündeki evine dönmek üzere yeniden hareket eden Ramazan Şen, köy girişine yaklaşık 1 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrikli bisikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan üç tekerlekli araçla kaza yapan yaşlı adam, yol kenarına savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Ramazan Şen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından, Şen’in cansız bedeni Yalvaç Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, kazaya karışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.