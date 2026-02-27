Kadın cinayetleri ve kadına şiddet engellenemiyor. Kadına şiddetin adresi Aksaray. Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde yaşandı. Orhan Ç., eşi Hülya Ç.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın evden kaçarak komşusundan yardım istedi. Yaralı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli koca kaçtı.

Orhan Ç. kayıplara karışırken, polis ekipleri şahsın peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayelti olaylarında şüpheli ve canilere emsal teşkül etmesi için 'caydırıcı' cezalar verilmesi için seslenemye devam ediyor.