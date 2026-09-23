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Kaynak: DHA

İstanbul Esenyurt'ta lastikçide başlayan yangın, 3 katlı yemek firması ile 4 farklı iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yangın sonrası 6 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan lastikçide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lastik dükkanından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bu sırada alevler büyüyerek bitişiğinde bulunan 4 farklı iş yeri ile 3 katlı yemek firmasına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 6 iş yerinden hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.