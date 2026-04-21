Esenyurt Belediyesi, toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik anlayışını eğitim projeleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Yerel yönetimin lise ve üniversite sınavlarına yönelik sunduğu başarılı hazırlık programlarının ardından, şimdi de kariyer planlarını kamu sektöründe şekillendirmek isteyenler ile eğitimlerini lisans düzeyine taşımayı hedefleyen vatandaşlar için büyük bir adım atıldı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı kurslarını resmen başlattı.

Bu kurslar, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı ve özel kurs ücretlerinin arttığı bu dönemde vatandaşlar için can suyu niteliği taşıyor.

UZMAN KADRO VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REHBERLİK HİZMETLERİ

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında verilen eğitimler, sadece ders anlatımıyla sınırlı kalmıyor. Sınav takvimine tam uyumlu olarak hazırlanan müfredat, alanında uzmanlaşmış eğitmen kadrosu tarafından aktarılıyor. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak ve sınav stresini yönetmelerini sağlamak amacıyla profesyonel rehberlik hizmetleri de eğitim paketinin bir parçası olarak sunuluyor. Hafta içi yoğun çalışanlar ya da öğrenci olanlar için sunulan hafta sonu seçenekleri, eğitimin ulaşılabilirliğini artırırken; sabah ve öğle gruplarıyla her yaşam tarzına uygun bir ders programı oluşturulmuş durumda.

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ MESUT PARLAK: HEDEFİMİZ FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitim süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörlüğü, temel motivasyonlarının eğitimde adaleti sağlamak olduğunu dile getirdi. Belediye olarak sürdürdükleri çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak eğitimde fırsat eşitliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz ve buna büyük önem veriyoruz. Halihazırda büyük bir başarıyla devam eden Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı kurslarımızın hemen ardından, kamu personeli olmayı hedefleyen vatandaşlarımız için Kamu Personeli Seçme Sınavı kurslarımızı hayata geçirdik. Aynı zamanda önlisans mezunu olup eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenler için de Dikey Geçiş Sınavı kurslarımızı başlattık. Tüm eğitimlerimiz merkezlerimizde hızla ve büyük bir disiplinle devam ediyor. En önemlisi ise bu profesyonel eğitimlerin tamamının vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulmasıdır.

KURSİYERLERDEN TAM NOT: EKONOMİK YÜKTEN KURTULUYORUZ

Belediyenin sunduğu bu imkandan yararlanan kursiyerler, merkezin hem akademik kalitesinden hem de sağladığı maddi avantajdan oldukça memnun. Anestezi programı mezunu olan ve devlet memuru olma hayaliyle derslere katılanlar, kursların son derece planlı ve verimli ilerlediğini vurguladı.

Daha önce üniversite sınavına hazırlık aşamasında da yine belediyenin kurslarından faydalanan, eğitmenler öğrencilere bir arkadaş gibi yaklaştığını ve derslerin çok akıcı geçtiğini belirtti. Özel eğitim kurumlarının talep ettiği yüksek ücretlerin birçok genç için engel teşkil ettiğini, belediyenin bu hizmetinin ise bu engelleri ortadan kaldırdığını ifade edildi.

Önlisans mezunu olan ve akademik kariyer hedefleyen bir öğrenci, ücretsiz eğitim desteği almanın kendisi için sadece maddi değil, manevi bir motivasyon kaynağı olduğunu, devletin ve belediyenin desteğini arkasında hissetmenin ders çalışma isteğini artırdığını söyledi.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLI BİLGİ HATTI

Kendi geleceğini inşa etmek ve sınavlarda başarı yakalamak isteyen tüm Esenyurtlular, Sürekli Eğitim Merkezi’ne şahsen giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt için gerekli belgeler ve ders programlarının detayları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyeye müracat edebilir.