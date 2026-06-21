Kaynak: İHA

Çömlek, ebru, seramik ve çanta boyama etkinlikleriyle renklenen programda aileler keyifli anlar geçirdi.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Babalar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen "Babalar ve Çocuklar Sanat Atölyesi" programında babalar ve çocukları bir araya gelerek hem Babalar Günü’nü kutladı hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik kapsamında çömlek yapımı, ebru sanatı, seramik boyama ve çanta boyama atölyeleri gerçekleştirildi. Çocuklar, babalarıyla birlikte çeşitli sanat çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştirirken, ortaya birbirinden renkli eserler çıktı.

Yoğun ilgi gören programda aileler hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi. Babalar ve çocukları, sanatın birleştirici gücüyle unutulmaz anılar biriktirirken, etkinlik boyunca neşeli görüntüler oluştu.

Etkinliğe katılan babalar, kendilerine bu anlamlı günü çocuklarıyla birlikte kutlama fırsatı sunan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise aile bağlarını güçlendiren sosyal ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.